العكلوك يحث البرلمان العربي على الدفع باتجاه تنفيذ قرارات القمة العربية لمعاقبة ومقاطعة إسرائيل

بدعوة من السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، أطلع السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لجنة فلسطين في البرلمان العربي على نتائج الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت يوم الخميس الماضي ٤ يوليو ٢٠٢٤.

وقال السفير العكلوك في كلمته أمام لجنة فلسطين في البرلمان العربي أن القمة العربية الأخيرة قد اتخذت قرارات مهمة بإدراج ٦٠ منظمة إرهابية إسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وأعلنت قائمة العار المكونة من ٢٢ مسؤول إسرائيلي ممن يمارسون التحريض على إبادة الشعب الفلسطيني لبدأ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى أن القمة العربية دعت لمقاطعة ٩٧ شركة متعددة الجنسيات تعمل في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وجاء اجتماع المندوبين الدائمين الأخير ليؤكد على ضرورة تنفيذ هذه القرارات وقد أرفقت القوائم الثلاث طي القرار الصادر عن مجلس الجامعة الأخير على مستوى المندوبين.

وأضاف السفير العكلوك أن مجلس الجامعة كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية لجنة فلسطين على القيام بدورها من خلال البرلمان العربي للدفع باتجاه تنفيذ هذه القرارات، قائلاً أن هذه الخطوات بالإضافة إلى خطوات قانونية واقتصادية وسياسية أخرى أقرها المندوبون الدائمون، من شأنها أن تكون خارطة طريق للخروج من دائرة الدعوة والمطالبة والإدانة النظرية إلى دائرة الفعل والتأثير اللازمين لوقف جريمة الإبادة الجماعية بل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وجرى خلال الجلسة حوار تفاعلي بناء بين المندوب الدائم وأعضاء البرلمان العربي، خلص في نهايته إلى تأكيد أعضاء البرلمان العربي عزمهم القيام بدور مؤثر نحو تنفيذ قرارات القمة العربية.

وقد سبق الجلسة لقاء بين رئيس البرلمان العربي والمندوب الدائم حضره السيد ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين الفلسطينيين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، والمستشار أول رزق الزعانين من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.