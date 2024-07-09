لامين يامال يحطم رقم بيليه التاريخي في اليورو

وقع لامين يامال جناح منتخب إسبانيا على أول أهدافه في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بعدما هز شباك فرنسا في نصف النهائي.

ويلاقي منتخب إسبانيا نظيره فرنسا حاليًا ضمن إطار منافسات نصف نهائي يورو 2024، المقام في ألمانيا.

وتقدم منتخب فرنسا بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق مواني ثم أدرك هدف التعادل في الشباك الفرنسية، لامين يامال في الدقيقة 21 من تسديدة خيالية رائعة من خارج المنطقة، سكنت شباك ماينان.

وكسر جناح المنتخب الإسباني رقمان قياسيان، الأول أنه بات أصغر لاعب على مر التاريخ يسجل في تاريخ اليورو، في عمر 16 عاما و362 يوما.

كما أصبح لامين جمال أصغر من شارك في نصف النهائي في بطولة كبيرة بعمر 16 سنة و362 يومًا، فقط ليحطم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه.



وأحرز الهدف الثاني لصالح منتخب إسبانيا اللاعب داني أولمو في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا – إيمريك لابورت – ناتشو- جيسوس نافاس.

خط الوسط: داني أولمو – رودري – فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز – ألفارو موراتا – لامين يامال.

وجاء التشكيل الرسمي لـ فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.

وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

الهجوم: كولو مواني، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.