عمرو خليل: محاور متعددة تضمنها برنامج الحكومة الجديدة هدفها تحسين حياة المواطن

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية قدمت برنامجها وشدد رئيس الوزراء المصري على أنها حكومة تحديات وأنه يتعهد بتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تعهد رئيس الوزراء بالعمل للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باعتبارها من التكليفات الرئاسية المباشرة للتغيير الوزاري الجديد.

ولفت أن رئيس الوزراء المصري شدد أيضا على أن الصناعة ستكون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 38% من الناتج المحلي في عام 2026-2027".

وتابع: "كما أكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستتخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية"، موضحًا أنه في القطاع السياحي، أشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن البرنامج الحكومي يستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

وشدد على أن ملفات ومحاور متعددة تضمنه برنامج الحكومة المصرية الجديدة، هدفها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والحفاظ على المصالح المصرية، وتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.