الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

خالد النبوي يهنئ نجله نور بعيد ميلاده

خالد النبوي ونجله
خالد النبوي ونجله

حرص النجم خالد النبوى، على تهنئة ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده.

 ونشر خالد النبوي صورة لنجله عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: “بينو كل سنة وأنت بخير وسعادة”.

وكان حقق فيلم “أهل الكهف” للنجم خالد النبوي، أمس، الاثنين، إيرادات تقدر بـ  135،273 ألف جنيه، ما جعله في المركز الأخير ضمن الأعمال المنافسة بموسم أفلام عيد الأضحى 2024.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ، عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور قصته حول مجموعة من الأشخاص يستيقظون ويجدون أنفسهم في زمن آخر مغاير للزمن الذي يعيشون فيه، ويواجهون أزمات صعبة.

أبطال فيلم أهل الكهف


فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

معلومات عن النجم خالد النبوي

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر عام 1989، بداية دخوله التمثيل كانت عن طريق الصدفة.

فقد التحق بعد انتهاؤه من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، وكان ضمن فرق التمثيل التي تقوم بالأعمال المسرحية، فشاهدته لجنة من كبار الفنانين الذين أُعجِبوا بأدائه، ما جعله يقرر دخول معهد الفنون المسرحية.

بعد ذلك شارك في بطولة فيلم "المواطن مصري" للمخرج صلاح أبو سيف، وفيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين.

قدم لمدة سنة ونصف برنامج "دنيا"، في قناة أبوظبي لمدة خمسة أيام في الأسبوع.


حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر (1994).

كما شارك في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت، في دور أحد قاده جيش صلاح الدين الأيوبي.

وبطولة فيلم المواطن (بالإنجليزية: The Citizen)‏ عام 2012، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية الأخرى.

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