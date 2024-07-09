محافظ قنا يبحث رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والدكتورة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة، واستشاري البرنامج الوطني بقنا، وذلك لبحث سبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وكذا تشغيل بعض المحطات الوسيطة.

يأتي ذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والممول من الإتحاد الأوروبي «EU»، والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية «SEO»، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني «KFW» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، تفعيلًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطني، والتي تمثلت في تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، فضلا عن تحقيق مشاركة مجتمعية مع أصحاب المصلحة للنهوض بالمنظومة.

وكذلك تدخلات استثمارية خاصة بالبنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة البلدية وما تم تنفيذه من جهود نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، و التدريب على إعداد نماذج الجمع الأولى وغيرها، وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني، ووحدات إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

وأكد محافظ قنا، دعمه الكامل للبرنامج الوطني لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والنهوض بمكون الدعم الفني، وأعمال التطوير بالمنظومة وتحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك ضمن استمرار جهود التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة.

توجيهات المحافظ

ووجه محافظ قنا، بضرورة تشكيل مجموعة عمل للتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بوزارة البيئة ودعم المحافظة فنياً على التوجه نحو تطبيق نظم المدن المستدامة على مراحل بمدينة قنا كمرحلة أولى وذلك من خلال المعايير التي تعمل بها الوزارة وقيام مجموعة العمل بتحديد خط الأساس والتي سيتم التقييم على أساسها.

وأضاف الدكتور حازم الظنان، أن الدعم الفني المقدم خلال هذه المرحلة لإصحاب المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص يهدف إلى تعزيز قدراتهم فى جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال إنشاء نظام رقمي للمراقبة على الأداء.

ووضع دليل لجمع المخلفات وإعادة تدويرها، مع تقديم دعم للمنظمات غير الحكومية فى تطبيق الدليل وإجراء إحصائيات لكميات المخلفات المجمعة وإعادة تدويرها، إلى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل، مشيرًا إلي أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات، علي رفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية.