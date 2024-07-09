كارثة كروية.. حكم مباراة هولندا وإنجلترا «فاسد ومرتشي»

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حكما مثيراً للجدل، وهو الألماني فيليكس زواير، الذي سيتولى إدارة القمة الكروية في دورتموند، بين إنجلترا وهولندا في نصف النهائي.

وأدار الألماني فيليكس زواير مباراة هولندا ورومانيا، التي انتهت بفوز منتخب الطواحين 3-0 في دور الـ16 للبطولة الجارية حالياً.

الحكم فيليكس زواير اقترن اسمه بعدة أحداث غير لائقة كروياً، يأتي على رأسها أنه كان متهما بقضية فساد في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني، ورغم ذلك، حصل الحكم الألماني، مواليد مايو 1981، على الشارة الدولية من قبل الفيفا في عام 2012.

وشارك الحكم الألماني في فضيحة أخلاقية ورياضية عندما أخذ رشوة مالية، مقابل الانحياز لفريق فوبرتال في مباراته ضد فريق فيردر بريمن.

واعترف الحكم الألماني بالفعل، بالتلاعب في نتائج المباريات، وتم إيقافه لمدة 6 أشهر في عام 2005 بعد حصوله على رشوة قدرها 300 يورو (325 دولارا) من حكم آخر وهو روبرت هويزر.

وبالفعل أجرى تحقيقا عام 2005 كشف فيه، أن زواير تلقى رشوة لصالح نادي فوبرتال الألماني في مباراته ضد نادي فيردر بريمن للهواة في مايو 2004.

وتم الحكم آنذاك على الحكم روبرت هويزر بالسجن لمدة سنتين وخمسة أشهر، وتم منعه من العمل في كرة القدم الألمانية مدى الحياة لارتكابه جريمة التلاعب بنتائج المباريات.

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وهولندا

التقى إنجلترا وهولندا نحو 22 مرة، فاز الأسود الثلاثة في 6 مواجهات وخسرت على يد الطواحين في 7 مناسبات، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل بينهما.

وتوجت هولندا باللقب الأوروبي مرة واحدة "يتيمة" نسخة عام 1988 مع الثلاثي ماركو فان باستن، ورود خوليت، وفرانك ريكارد، لكن تشكيلة المدرب الحالي للبرتقالي، رونالد كومان، أحد أبطال لقب 1988، لا تضم أسماء عالمية كما كان الحال في فترة الثمانينات، ولكنه يعتمد على عناصر شابة طموحة ممزوجة بالخبرة.

في المقابل، لم يتوج المنتخب الإنجليزي العريق، بأي لقب أوروبي على مدار تاريخه الطويل، رغم انه وصل نهائي النسخة الأخيرة، حين خسر المباراة النهائية على ملعبه ووسط جمهوره في نسخة يورو 2020 أمام المنتخب الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا بنصف نهائي يورو 2024

أسندت شبكة تلفزيون بين سبورتس القطرية، مهمة بث المواجهة النارية المرتقبة بين إنجلترا وهولندا ، إلى قنوات beIN Max ، وذلك من خلال شاشات 4 قنوات، هم: بين سبورت ماكس (1 و2 و3)، على ان يتولى مهمة التعليق إلى الثنائي، التونسي عصام الشوالي والإماراتي علي سعيد الكعبي.

أين تقام مباراة إنجلترا وهولندا بنصف نهائي يورو 2024؟

تقام المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وتنطلق الصفارة على أرضية ملعب سيجنال أيدونا بارك، معقل "أسود الفستيفال"، بمدينة دورتموند الألمانية، وسط حضور متوقع يزيد عن 80 ألف مشجع، حول العالم.