إيمان العاصي فى جاردن سيتي ومصر الجديدة.. لهذا السبب

تواصل النجمة إيمان العاصى تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد “برغم القانون” وذلك بين لوكيشن جاردن سيتى ومصر الجديدة.

حيث يستمر تصوير المشاهد هناك لمدة 5 أيام، على أن تنتقل مع أسرة العمل إلى ديكور آخر بدء من الأسبوع المقبل.

وكان تعاقد عدد من النجوم للمشاركة فى مسلسل “برغم القانون” أمام النجمة إيمان العاصى، على أن يعرض على شاشات المتحدة خلال الأوف سيزون.

القائمة الكاملة لأبطال المسلسل

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كلاً من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

وانضمت النجمة إيمان العاصي للمشاركة فى بطولة مسلسل جديد بعنوان "برغم القانون" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل.

أبطال المسلسل

مسلسل "برغم القانون" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

وكانت شاركت النجمة إيمان العاصي فى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وكانت حصدت إيمان العاصي جائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور، من مهرجان القاهرة للدراما عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة"، وذلك خلال الدورة الثانية والاستثنائية من المهرجان والتي أقيمت فى مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصرى