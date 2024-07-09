إنجلترا وهولندا.. تاريخ المواجهات لصالح الأسود أم الطواحين؟

التقى إنجلترا وهولندا نحو 22 مرة، فاز الأسود الثلاثة في 6 مواجهات وخسرت على يد الطواحين في 7 مناسبات، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل بينهما.

وتوجت هولندا باللقب الأوروبي مرة واحدة "يتيمة" نسخة عام 1988 مع الثلاثي ماركو فان باستن، ورود خوليت، وفرانك ريكارد، لكن تشكيلة المدرب الحالي للبرتقالي، رونالد كومان، أحد أبطال لقب 1988، لا تضم أسماء عالمية كما كان الحال في فترة الثمانينات، ولكنه يعتمد على عناصر شابة طموحة ممزوجة بالخبرة.

في المقابل، لم يتوج المنتخب الإنجليزي العريق، بأي لقب أوروبي على مدار تاريخه الطويل، رغم انه وصل نهائي النسخة الأخيرة، حين خسر المباراة النهائية على ملعبه ووسط جمهوره في نسخة يورو 2020 أمام المنتخب الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا بنصف نهائي يورو 2024؟

أسندت شبكة تلفزيون بين سبورتس القطرية، مهمة بث المواجهة النارية المرتقبة بين إنجلترا وهولندا ، إلى قنوات beIN Max ، وذلك من خلال شاشات 4 قنوات، هم: بين سبورت ماكس (1 و2 و3)، على ان يتولى مهمة التعليق إلى الثنائي، التونسي عصام الشوالي والإماراتي علي سعيد الكعبي.

أين تقام مباراة إنجلترا وهولندا بنصف نهائي يورو 2024؟

تقام المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وتنطلق الصفارة على أرضية ملعب سيجنال أيدونا بارك، معقل "أسود الفستيفال"، بمدينة دورتموند الألمانية، وسط حضور متوقع يزيد عن 80 ألف مشجع، حول العالم.