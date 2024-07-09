الشوكولاتة الداكنة مفيدة لنظام القلب وضغط الدم

كشفت طبيبة القلب أولغا بوكيريا، أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة لنظام القلب والأوعية الدموية مثل الخضروات والتوت.

وقالت طبيبة القلب بوكيريا، إن النظام الغذائي الذي يتناوله الشخص هو أحد الجوانب الرئيسية التي تحدد حالة الأوعية الدموية والقلب.

وأخبرتنا الأخصائية عن المنتجات التي تساعد على تطبيع ضغط الدم وذكر من بينها الشوكولاتة الداكنة، وهذه الشوكولاتة غنية بالفلافونويد - وهي مواد ذات خصائص مضادة للأكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تطور ارتفاع ضغط الدم.

فيما يلي قائمة كاملة بالمنتجات الأكثر فائدة لتطبيع ضغط الدم

البنجر

شوكولاتة سوداء.

بذور مختلفة

رمان.

الأسماك الدهنية

زيت الزيتون

دقيق الشوفان من الحبوب الكاملة

الزبادي الطبيعي

الفول

الخضار القلبية الخضراء

التوت

الثوم

وأضافت بوكيريا أن العوامل الأخرى التي تؤثر على صحة القلب تشمل نوعية النوم والقدرة على تحمل التوتر.

والنوم الصحي والتأمل يساعدان على خفض ضغط الدم، إلى جانب التغذية السليمة والنشاط البدني، كل هذا هو أساس نمط الحياة الصحي، وأكدت أولغا بوكيريا ذلك في تعليق لدكتور بيتر .