رئيس البورصة: منصتنا الإلكترونية وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعي

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي ورد الفعل إيجابي من الجميع، موضحًا أن هذا الحوار تتبناه البورصة منذ فترة طويلة والاجتماعات المباشرة مع أعضاء البورصة وهو اتصال مباشر وهذا يتم منذ فتر طويلة، مشددًا على أن هناك العديد من العناصر الفاعلة الأخرى وغير ممثلين بالاجتماع والعملاء والمستثمرين ايضًا كان لابد من التركيز على التواصل معهم وذلك من أجل اعداد استراتيجية البورصة وتطبيق هذه الاستراتيجية.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "الحوار المجتمعي مع أعضاء والشركاء في البورصة هي ليست فكرة جديدة وهناك توسيع لدائرة الحوار المجتمعي"، وهناك إتاحة وسيلة جديدة للحوار المجتمعي، ووسيلة جديدة لزيادة فاعلية الحوار المجتمعي، مشددًا على أن العمل بمعزل عن العناصر الفعالية بالسوق هو فشل وذلك لابد من الاجتماع.

وتابع: "منصتنا وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعي والتعاون مع العملاء وضمان للتنفيذ الصحيح لاستراتيجية البورصة المصرية"