فاضل سلامة يقترب من الاتفاق السعودي في ميركاتو صيف 2024

بات فاضل سلامة، نجم أهلي بنغازي والمنتخب الليبي، قريباً من الانتقال إلى صفوف أكثر من نادي، ينشط في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقترب الدولي الليبي فاضل سلامة، من الانضمام إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، وذلك بعدما نال إعجاب المدرب الإنجليزي للاتفاق، ستيفين جيرارد.

أكدت تقارير صحفية، أن المدير الفني الإنجليزي لنادي الاتفاق، طلب التعاقد مع أحد نجوم أهلي بني غازي الليبي، خلال فترة ميركاتو صيف 2024، التي تنطلق في السعودية يوم 18 يوليو الجاري، وذلك في إشارة إلى فاضل سلامة.

ويتميز فاضل سلامة ، صاحب الـ 22 عاماً، إنه يجيد اللعب الحر، مما جعله بمثابة لاعب جوكر، كونه يتسم باستقرار المستوى، في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، سواء مركزي جناح أيسر وأيمن، أو اللعب كصانع ألعاب.

ويتسم فاضل سلامة ، بإجادة الرأسيات، بجانب مهارته على أطراف الملعب، وهو ما يمكن ان تستغله الأجهزة الفنية للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ويمتلك الليبي فاضل سلامة، سجلاً تهديفياً مميزاً، سواء من خلال تسجيل وإحراز الأهداف، أو صناعة الفرص، وفي رصيده 21 هدفا وصناعة، في موسم 2023/2024.

يذكر ان فريق أهلي بني غازي، يشارك في منافسات دوري التتويج السداسي، والمقام في إيطاليا، حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

وبجانب أهلي بني غازي، يشارك في الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» المقام في العاصمة روما، أندية النصر والمدينة والسويحلي والهلال والأهلي طرابلس.