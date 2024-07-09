رئيس البورصة المصرية: الأداء العام "مُرضي" تكاتف من الجميع

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الأداء العام للبورصة المصرية "مُرضي" وهذا بسبب تكاتف الجهود، العاملين في البورصة يقفون وقفه جيده على قلب رجل واحد، وهناك اجتهاد من الشركات الأعضاء في البورصة والجميع يعملون في منظومة واحدة لرفعة سوق المال في مصر وهذا عمل جماعي وتكاتف من الجميع، المتوسط اليومي لعدد العملاء يزيد وأداء البورصة يجب أن يبقى بين الصعود والهبوط وهبوط المؤشر لا يقلقه، متابعًا: "ما يقلقني قلة العملاء والعمليات".

عملاء البورصة في ازدياد

وشدد "الشيخ"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن المتوسط اليومي لعدد عملاء البورصة في ازدياد، مؤكدًا أنهم حريصون على حل كافة مشكلات العملاء والبورصة تعد مرآة الاقتصاد وهي أول ما يتأثر وتعطي مؤشر سريع للمشكلة وايضًا تعطي مؤشر سريع لحل هذه المشكلة، وهناك مؤشرات عديدة لاستقرار الأداء في البورصة.

وتابع: "البورصة تتأثر بالأحداث وتتعافي بالإيجابيات"، موضحًا أنه في حالة لو كان هناك شائعة بشأن وجود مشكلة أو أزمة يكون هناك تأثر من البورصة.