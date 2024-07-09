من معلق مباراة إنجلترا وهولندا بنصف نهائي يورو 2024؟

أسندت شبكة تلفزيون بين سبورتس القطرية، مهمة بث المواجهة النارية المرتقبة بين إنجلترا وهولندا ، إلى قنوات beIN Max ، وذلك من خلال شاشات 4 قنوات، هم: بين سبورت ماكس (1 و2 و3)، على ان يتولى مهمة التعليق إلى الثنائي، التونسي عصام الشوالي والإماراتي علي سعيد الكعبي.

أين تقام مباراة إنجلترا وهولندا بنصف نهائي يورو 2024؟

تقام المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وتنطلق الصفارة على أرضية ملعب سيجنال أيدونا بارك، معقل "أسود الفستيفال"، بمدينة دورتموند الألمانية، وسط حضور متوقع يزيد عن 80 ألف مشجع، حول العالم.

ويصطدم منتخب هولندا ضد كتيبة إنجلترا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، والمقامة حاليا في ألمانيا ، حتى يوم 14 يوليو الجاري.

وسيكون الضوء مسلطاً على أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الهولندي كودي جاكبو، كونه هداف يورو 2024 حتى الآن.