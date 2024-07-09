أحمد داود يواصل تصوير "كل سنة مرة" وينتظر الهوى سلطان

يواصل الفنان أحمد داود تصوير مشاهده في مسلسل كل سنة مرة، والذي مقرر يعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة خلال الفترة المقبلة.

يجسد أحمد داود خلال أحداث مسلسل كل سنة مرة، شخصية ممثل مسرحي، والعمل مكون من 10 حلقات، ويشاركه بطولته كل من الفنان القدير أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، والعمل من تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج يحي إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

وفي سياق متصل، ينتظر “داود” موعد عرض فيلم الهوى سلطان، والذي يشاركه بطولته الفنانة منة شلبي وأحمد خالد صالح .

كان أبطال فيلم «الهوى سلطان» انتهوا من تصوير مشاهدهم قبل إجازة عيد الأضحى، ويذخل العمل مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، مجموعة من النجوم وأبرزهم:" منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري.

آخر أعمال أحمد داود



كانت آخر أعمال أحمد داود في مسلسل زينهم، الذي حقق نجاحا كبيرا وصدى واسعا وقت عرضه على منصة إلكترونية شهيرة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالكوميديا.

وجسد أحمد داود خلال أحداث المسلسل شخصية الطبيب الشرعي زينهم، والذي يخفي عمله في الطب الشرعي على والدته لرفضها هذا المجال، كما يدخل في أزمات عديدة بسبب طبيعة عمله ويحاول حل العديد من الألغاز، وتجمعه قصة حب بـ سلمى أبو ضيف مع تتابع الأحداث.

والعمل مكون من 30 حلقة، مأخوذ عن كتاب بعنوان أصدقائي الموتى شكرا للطبيب الشرعي محمد جاب الله، ويقدم بطولته أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، هناء الشوربجي، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، عماد رشاد، بسمة نبيل، إنجي أبو السعود، يارا جبران، ونورا مهدي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل.

أحمد داود

فنان مصري شاب، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار.

اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، ثم شارك بالبطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D.