صور.. تكثيف أعمال النظافة بمناطق وأحياء مدينة العبور الجديدة

في ضوء توجيهات المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، نفذت ادارة التنمية والنظافة، حملات نظافة مكثفة بكافة شوارع واحياء المدينة والطرق الرئيسية، لرفع المخلفات وافراغ حاويات القمامة ورفع نواتج قص الاشجار، بخلاف تكثيف اعمال الجمع المنزلي ببعض الاحياء.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية اليومية من قبل رؤوساء الاحياء ومسؤلي النظافة، من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيدة للسادة المواطنين وقاطني المدينة، وحفاظا علي الواجهة الحضارية لعروس المدن.