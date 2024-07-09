كيف تؤثر ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب ؟

كشفت طبيبة القلب أولغا كودريافتسيفا، أنه في حالة مشاكل القلب، يصعب للغاية تحمل الحرارة، مما يزيد من خطر الإصابة بحالات خطيرة.

حذر أطباء مستوصف سورجوت لأمراض القلب، في الطقس الحار، يتعرض الأشخاص المصابون بأمراض القلب بشكل خاص لخطر المعاناة من التدهور المفاجئ في صحتهم ووفقا للأطباء، فإن هذا الخطر يحدث في المقام الأول عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية، وكذلك قصور القلب.

وقامت طبيبة القلب أولغا كودريافتسيفا بتسمية الأعراض التي تحدث في الحرارة بسبب مرض القلب

وأشارت الطبيبة في تعليق لموقع sitv.ru : "إذا شعرت بتوعك وضعف عام ودوخة وضجيج في الرأس وبعض العلامات الأخرى غير المعتادة بالنسبة لك، فأنت بحاجة إلى قياس ضغط دمك".

وأوضحت كودريافتسيفا أنه عندما يرتفع ضغط الدم قد يحدث صداع شديد، ولمشاكل القلب ألم في الصدر.

بالإضافة إلى ذلك، قد يفقد مرضى القلب الوعي في الطقس الحار، خاصة في مكان مغلق، وشددت طبيبة القلب على أنه في حالة ظهور هذه الأعراض في الحر عليك الاتصال بالإسعاف.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية) ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

يسبب مرض الشريان التاجي معظم النوبات القلبية وفي مرض الشريان التاجي، يوجد انسداد في شريان واحد أو أكثر من شرايين القلب (الشريان التاجي) وعادةً ما يحدث هذا بسبب ترسّبات تحتوي على الكوليسترول، تُسمى اللويحات وقد تسبب اللويحات ضيق الشرايين، ما يقلل تدفق الدم إلى القلب.