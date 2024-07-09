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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"القومى للمرأة" يشارك فى اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الوايبو بجنيف

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يشارك المجلس القومي للمرأة ضمن وفد مصر في اجتماعات الدورة ال 65، لجمعيات الوايبو  والمنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  بجنيف، سويسرا، في الفترة من 9 إلى 17 يوليو 2024، كما يضم وفد مصر فنانات التلي بسوهاج اللاتى يشاركن هذه الفعاليات.

الملكية الفكرية 

تأتي مشاركة المجلس في ضوء نجاح مشروع "  الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات: تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية (علامة جماعية) - قطاع حرفة التلي في سوهاج بمصر - مشروع رائد" والذي اطلقه بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو )، و اسفر عنه تسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية في مصر- تلى شندويل ، حيث  سيقوم وفد المجلس بعرض مخرجات ونتائج هذا المشروع الهام خلال الاجتماعات.  

 كما يشارك المجلس فى المعرض المقام علي هامش الفعاليات والذي يضم منتجات  " تلى شندويل"  الحاصل على العلامة الجماعية ومنتجات أخرى بايدي سيدات مصريات تدربن فى ورش نظمها  المجلس.

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    يذكر ان اجتماعات جمعيات منظمة الوايبو تعتبر أحد أبرز الأحداث السنوية في مجال حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي ، وتضم تلك الجمعيات مختلف الهيئات المعنية بتنظيم الملكية الفكرية على المستوى الدولي والتى تمثل جميع الدول الأعضاء في المنظمة بمشاركة العديد من الوزراء والوفود على أعلى مستوى (عدد الدول الأعضاء حوالى 193 دولة) بالاضافة إلى مختلف المراقبين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المدنى التى تجتمع بشكل سنوى في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا لمناقشة وتبادل الآراء واتخاذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 

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توفير الفرصة 

كما تشمل أهمية جمعيات الوايبو  توفير الفرصة للتعاون والتفاعل مع الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار والإبداع في العالم وكذا اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات بشأن قضايا حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.

وتعتبر مصر عضواً فعالاً في جمعيات الوايبو منذ انشائها فى عام 1974 وقد شاركت في العديد من الجمعيات العامة واجتماعات الوايبو  على مر السنوات.

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