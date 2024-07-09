المشدد 15 عاماً لشقيقين شرعاً في قتل عامل بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك أثر خلف بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.



تضمن أمر الإحالة في القضية ان النيابة العامة تتهم كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة عامل بسوق العبور و "رجب م م ع" ٢٩ سنة عامل شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمداً بغير سبق اصرار او ترصد علي إثر خلفاً بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سددله المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و سدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه ، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.



وأكد "عباس علي عباس ابراهيم" ٣٦ سنه - عامل - مقيم في الحي الأول - العبور - القليوبيه - بأنه إثر خلفاً بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني و استقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.