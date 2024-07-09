محافظ الغربية ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر السنوي الـ39 لطب طنطا

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية و الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ،ظهر اليوم ،المؤتمر السنوي التاسع والثلاثون لكلية الطب بجامعة طنطا، والذي يعقد في الفترة من 9 يوليو حتى 11 يوليو الجاري بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي للكليات بجامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وفي كلمته في اول زيارة له بعد توليه محافظة الغربية أشاد اللواء اشرف الجندي بالسمعة الطيبة الذي تتميز بها الجامعة وسط اقرانها من الجامعات المصرية فتعد جامعة طنطا صرحاً علمياً شامخاً، وواحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية المعاصرة، وتحظى الجامعة بمكانة رفيعة بين الجامعات الإقليمية والعالمية.

وعبر المحافظ عن سعادته البالغة بما تابعه من تعاون وثيق بين المحافظة وإدارات الجامعة المتلاحقة خلال السنوات الماضية، مؤكدا استمرار التعاون لما تمثله الجامعة من شريكا هاماً في التنمية بما تقدمه من خدمات للمواطنين في مختلف المجالات وخصوصا ما تقدمه مستشفياتها الجامعية من خدمة صحية متميزة لأهالي الغربية .

وفي السياق ذاته أكد المحافظ على أهمية الدور الرائد لكلية الطب كونها صرح كبير من صروح التعليم بجامعة طنطا وشريكًا فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة من خلال إعداد كوادر طبية مميزة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات الصحية.

وفي ختام اليوم الأول للمؤتمر اهدى رئيس جامعة طنطا محافظ الغربية ونائب المحافظ درعا تذكاريا كتعبير من الجامعة على تقديرهم ولشكرهم على تلبية الدعوة والحضور .