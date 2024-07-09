الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيف فاروق جعفر يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر

انتظم سيف فاروق جعفر، ومحمد صلاح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

txt

مران الزمالك.. برنامج خاص لتأهيل ناصر منسي

جاء ذلك، عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضعا له في الفترة الماضية، حيث كان يعاني سيف جعفر من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد صلاح من إصابة في الركبة.

وشارك الثنائي، في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

الجريدة الورقية