سيف فاروق جعفر يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم سيف فاروق جعفر، ومحمد صلاح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضعا له في الفترة الماضية، حيث كان يعاني سيف جعفر من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد صلاح من إصابة في الركبة.

وشارك الثنائي، في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.