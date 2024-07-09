الأرصاد الجوية تحذر: موجة حارة جديدة تبدأ الخميس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على أن البلاد تتعرض لموجة صيفية تشهد ارتفاعات في معدلات الحرارة، ودرجات الحرارة ارتفعت اليوم بمعدل درجتين عن أمس، وستكون بداية الموجة الحارة وارتفاع درجة الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، على قناة “الحياة”، إلى أن درجة الحرارة تصل لـ40 درجة في الظل، كما تصل إلى 45 درجة في محافظات الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تزيد في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتكون درجات الحرارة بين 34 لـ36 فترة النهار، على أنّ تكون درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى 40 درجة، مشددة على أن موجة الارتفاع تستمر حتى يوم الأحد المقبل وتبدأ في الانخفاض من يوم الاثنين وهذه الموجة ناتجة عن منخفض الهند الموسمي، وارتفاع في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، :"يجب على المواطنين تجنب التعرض للشمس وعند الطوارئ يجب اصطحاب غطاء رأسي للحماية من أشعة الشمس والإكثار من السوائل".