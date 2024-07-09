البيت الأبيض: بايدن ينتقد "الوحشية" الروسية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الصاروخية الروسية التي أسفرت اليوم عن مقتل العشرات من المدنيين الأوكرانيين وتسببت في أضرار وخسائر في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي بمثابة تذكير مروع بوحشية روسيا.

وأضاف بايدن بحسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض أنه "من الأهمية بمكان أن يواصل العالم الوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي.

ومضى يقول: "سأرحب هذا الأسبوع بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وقادة الناتو في واشنطن العاصمة، وسألتقي بزيلينسكي لتوضيح أن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع. وسنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية للمساعدة في حماية مدنهم ومدنييهم من الضربات الروسية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا.

ماكرون: الولايات المتحدة وألمانيا المعارضان الرئيسيان لانضمام أوكرانيا للناتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الولايات المتحدة وألمانيا هما المعارضان الرئيسيان لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.

وأشار ماكرون إلى المعارضة القوية للولايات المتحدة وألمانيا فيما يخص دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف الدفاعي، موضحا أنه "في نهاية الامر، سيكون القرار للحلفاء لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو".

ووجه الرئيس الفرنسي صفعة جديدة لآمال أوكرانيا بشأن إحراز تقدم، حيث أعاد التذكير بحالة الغضب التي انتابت الاوكرانيين بسبب عدم دعوتهم لحضور قمة الناتو الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف: "لقد انزعج الأوكرانيون للغاية عندما استنتجوا أن الباب مفتوح، ولكن ليس إلى هذا الحد. وأعتقد أنه نفس السيناريو بالنسبة لقمة واشنطن.

ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء، جابرييل أتال، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن" من أجل ضمان استقرار البلاد، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية

وكان أتال قد توجه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميا إلى الرئيس الفرنسي، بعدما احتل المعسكر الرئاسي الذي يمثله المركز الثاني في نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، خلف تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، ولم يحصل على الأغلبية، إلا أن الرئيس ماكرون طلب من أتال البقاء في منصبه رئيسا للوزراء "في الوقت الراهن" من أجل ضمان استقرار البلاد، ووجه له بالغ الشكر على مجهوداته خلال الحملات الانتخابية الأوروبية والتشريعية التي قادها.

وكان أتال قد أعلن أمس الأحد، أنه سيقدم استقالته اليوم إلى الرئيس ماكرون، فيما تصدر اليسار الانتخابات التشريعية أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف.