شمس البارودي عن رحيل ابنها عبدالله: عريس في الجنة والفراق صعب

مع اقتراب الذكري الأولى على رحيله، كشفت شمس البارودي أسرارًا لأول مرة عن نجلها الراحل عبد الله الذي رحل عن عالمنا يوم 30 يوليو العام الماضي غرقًا.

وقالت شمس البارودي فى تصريحات صحفية: أبوه بيقعد يبكي كأن لسه الحدث حاصل، والحمد لله البكاء ده رحمة من الله، وهو عريس في الجنة وكان خارج من قصة حب فاشلة وسابني أنا أختار له، وفرش شقته معايا قبل ما يموت، الحمد لله كله بأمر الله.

وأضافت شمس البارودي: ابني كان موجود فى الساحل الشمالي بالفيلا قبل وفاته وهي عندنا من 30 سنة، وهو للأسف الشديد روحنا الخميس وقعدنا الجمعة والسبت حصل اللي حصل، من ساعتها المكان مقفول، حتى ابننا الكبير خدنا بيت على البحر الأحمر، وقعدنا عنده لمدة شهر بعد الوفاة وبعدنا عن البيت خالص.

الفراق صعب

وتابعت شمس البارودي: الفقد صعب بس خلاص ده أمر يخصنا إحنا ولو الناس مش حاسة بيه ربنا يتولاهم ويهدي الجميع.

وأشارت شمس البارودي: اتعمل حاجات خير لعبد الله كتير، وبيتعمل الحمد لله من وقت وفاته، لكن مش هنقول عليها بس الحمد لله كل حاجة اتعملت وبزيادة عشان روحه تبقى مرتاحة، وبيجيلى وبييجي لـ أبوه الحمد لله، قلبي مرتاح الحمد لله، واتطمنت عليه وعلى مكانته بفضل من الله ونعمة.

كان نفسه يروح مكة قبل وفاته

وكشفت شمس البارودي، رغبة نجلها في أداء مناسك العمرة قبل وفاته، قائلة: ناس معرفهاش بتعمل ختمة قرآن لـ عبد الله، الحمد لله وهو حبيبي كان قبل وفاته بـ 5 أيام بيقول عايز أروح مكة، وإحنا بنروح هناك وبنعمل عمرة كتير، وأنا بقول روحه هناك وبيتمتع بالحرمين والله أعلم، كل غيب في يد الله وإحنا مؤمنين بقضاء الله ولكل أجل كتاب وكلنا رايحين مفيش حد قاعد، وإن شاء الله يكون لقائنا معاه في الجنة لأنه شهيد.

وأعلنت الفنانة شمس البارودي، اعتزال زوجها الفنان حسن يوسف نهائيا، بالتزامنا من اقتراب عام على فقدان نجلهم عبد الله.

قالت شمس البارودي في تصريحات صحفية: حسن يوسف قرر أنه يعتزل الفن بشكل نهائي عايز يعيش حياة هادئة، من حقة في ده، فراق الابن صعب جدا لم يشعر بيه أحد إلا إذا تعرض بنفس المنحة.

محدش حاسس بينا فقدان الابن صعب

أما عن تردد البعض أن الفنان حسن يوسف حالته الصحية متدهورة، قالت:« ناس معندهاش احترام، هو مش عايز يطلع يرد على حد، محدش حاسس بينا، فقدان الأبن صعب».