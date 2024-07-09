يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا واسبانيا اليوم في اليورو بدون تقطيع

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا واسبانيا اليوم في اليورو بدون تقطيع ، تقام اليوم الثلاثاء مباراة نصف النهائي المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024". تتيح القنوات الناقلة بثًا مباشرًا للمباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ما يجعل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم يترقبون هذه المواجهة بشغف.

منتخب فرنسا، المعروف بقوته الهجومية ونجومه البارزين، يدخل المباراة بعد انتصاره المثير على البرتغال في ربع النهائي بركلات الترجيح. يسعى الفريق الفرنسي لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة إضافية نحو التتويج بلقب البطولة.

في المقابل، يأتي منتخب إسبانيا بعد فوزه المستحق على ألمانيا، ويتميز بأسلوبه المميز في السيطرة على وسط الملعب وسرعة نقل الكرة. يطمح المنتخب الإسباني للوصول إلى النهائي وتأكيد مكانته كأحد أفضل الفرق الأوروبية.

المباراة تعد بأن تكون مواجهة حماسية ومثيرة بين فريقين من الطراز الأول، حيث يتطلع كلاهما لتحقيق الانتصار والتأهل إلى النهائي. يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر البث المباشر والاستمتاع بعرض كروي رائع يليق بمستوى هذه البطولة الكبرى. جمهور كرة القدم على موعد مع ليلة مليئة بالإثارة والتشويق في منافسة لا تُفوَّت.

مباشر مباراة إسبانيا وفرنسا

اليوم، يترقب عشاق كرة القدم العالمية مباراة نصف نهائي مثيرة تجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024". المباراة المنتظرة ستُنقل عبر بث مباشر، وموعدها المحدد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت محلي، على ملعب أليانز آرينا.

أليانز آرينا، الموقع الذي سيستضيف هذه المواجهة النارية، يعد من أبرز الملاعب في أوروبا ويتميز ببنيته التحتية الحديثة والقدرة على استيعاب الجماهير الكبيرة. يُعتبر هذا اللقاء شبه نهائي مبكر، حيث يلتقي منتخبان قويان يتنافسان على اللقب القاري الأهم في أوروبا، مما يزيد من شدة التوقعات والترقب لدى الجمهور العالمي.

لمتابعة هذه البطولة الكروية الكبرى، يمكن للمشاهدين الاعتماد على شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي والحصري لبطولة يورو 2024. سيتم توفير تغطية متكاملة للمباراة على قنواتها المختلفة مثل beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max، مع تعليق حي وتحليلات متخصصة لكل جزء من أحداث اللقاء.



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بفضل البث المباشر عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، يمكن للمتابعين الاستمتاع بكل لحظة من هذه المباراة المثيرة، ومتابعة استراتيجيات الفرق والأهداف التي ستتكشف على أرض الملعب. هذا اللقاء ليس مجرد مواجهة رياضية بل يمثل تحديًا فريدًا بين الأبطال، وهو ما يجعله جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الرياضي للقارة الأوروبية.

باختصار، من المتوقع أن تكون مباراة إسبانيا وفرنسا في بطولة يورو 2024 حدثًا رياضيًا لا يُنسى، يستحق كل عاشق للكرة الذهاب لتجربة الإثارة والتشويق في أليانز آرينا أو متابعتها من خلال الشاشات الكبيرة في المنازل والمقاهي.

مشاهدة بث مباشر مباراة إسبانيا وفرنسا، عند تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر رابط بدون تقطيع لمتابعة الموقعة النارية التي ستجمع الماتدور مع الديوك.

ويخوض منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي، مباراة الليلة، من أجل تحقيق الفوز للتأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة الفائز المباراة الأخرى التي ستجمع بين هولندا وإنجلترا، في نصف النهائي الآخر.

ويغيب عن منتخب إسبانيا، كل من بيدري، بسبب الإصابة والثنائي داني كارفاخال ولو نورماند، بسبب الإيقاف، بينما أكد «يويفا»، أحقية ألفارو موراتا في المشاركة بالمباراة، بعد تأكده من عدم حصوله على بطاقة صفراء أمام ألمانيا، في مباراة دور الـ8.

وفي المقابل يسعى منتخب فرنسا بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب، للفوز من أجل إلى التأهل إلى نهائي البطولة التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، إذ يخوض منتخب الديوك المباراة دون أي غيابات.

مشوار منتخب فرنسا في يورو 2024

بدأ منتخب فرنسا مشواره في يورو 2024، بالفوز على النمسا، بهدف دون رد، ثم سقط في فخ التعادل أمام هولندا، بدون أهداف، قبل يتعادل أيضًا أمام بولندا، بهدف لمثله، في ختام دور المجموعات، ليصعد كوصيف خلف النمسا، بـ5 نقاط.

واقتنص منتخب فرنسا بطاقة التأهل لدور الـ8 في يورو 2024، بعد الفوز على بلجيكا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركور شبيل أرينا.

وتأهلت الديوك الفرنسية إلى نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب فولكسبارك، في ربع النهائي.

مشوار منتخب إسبانيا في يورو 2024

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية، بالفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم نجح في الفوز على إيطاليا بهدف دون رد، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على ألبانيا بهدف نظيف، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى دور الـ16 برصيد 9 نقاط.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في بطولة يورو 2024، بعد الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب راين إنرجي، في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وجاء تأهل إسبانيا لنصف النهائي على حساب ألمانيا بنتيجة 2-1، بعدما امتد اللقاء إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب على ملعب إم إتش بي أرينا.

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا

والتقى منتخب إسبانيا مع نظيره الفرنسي، في 36 مباراة من قبل ما بين الرسمي والودي، إذ تمكن الماتادور من تحقيق الفوز في 16 مباراة، بينما حقق الديوك 13 فوزًا، وحسم التعادل 7 مواجهات بينهما.

وتمكن منتخب إسبانيا من تسجيل 64 هدفًا في مرمى فرنسا، في المقابل سجل المنتخب الفرنسي 39 هدفًا.