تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت على رأس أولويات الوزارة

بعد تجديد الثقة فى الوزير

استكمال مشروعات دعم البنية التحتيه الرقميه وتوسيع نطاق الشبكات

زيادة عدد منافذ البريد وتطوير المكاتب وتزويدها بأحدث الأنظمة

تنمية صناعة التعهيد وبناء منظومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة





أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تتمثل فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن فى إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن محاور العمل تتضمن تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، والتعاون مع قطاعات الدولة فى إطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية صناعة التعهيد، وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

جاء ذلك بعد تجديد الثقة فى الدكتور عمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الجديد، وقد أشار إلى أنه سيتم استكمال العمل فى تنفيذ مشروعات دعم البنية التحتية الرقمية بشقيها الإنترنت الثابت والمحمول من خلال إحلال كوابل الألياف الضوئية بدلاً من النحاسية، ودعم وتوسيع نطاق شبكة المحمول، خصوصًا فى القرى والمناطق النائية؛ موضحا أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 حيث أثمر المشروع عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 مرة خلال 6 سنوات، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ لافتاً إلى استكمال خطة تطوير البريد المصرى من خلال زيادة عدد منافذ البريد وتطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ حيث تم الانتهاء من تطوير 3840 منفذ بريد من إجمالى 4635 منفذاً على مستوى الجمهورية.

وأضاف طلعت أنه سيتم الاستمرار فى السياسات التى تستهدف جعل مصر مقصدا للتعهيد وتشجيع الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر يتم من خلالها توفير فرص عمل للشباب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيراً إلى أن هذه السياسات أثمرت عن نمو صادرات التعهيد بنسبة 54% خلال عام واحد؛ موضحاً أنه سيتم استكمال العمل فى تنفيذ مستهدفات استراتيجية بناء القدرات الرقمية التى تتضمن العديد من المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لصقل مهارات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية بدءا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى، كما تتضمن مجموعة من المبادرات التى تستهدف صقل مهارات العمل الحر للمهنيين المستقلين، وكذلك بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد.

وذكر طلعت أنه سيتم الاستمرار فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات، حيث تم إنشاء 20 مركزاً ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزاً فى 2024 بهدف تهيئة بيئة الإبداع واكتشاف المبدعين ودعم رواد الأعمال ورعايتهم وإتاحة التدريب التقنى للشباب بكافة أنحاء الجمهورية؛ لافتا إلى أنه جارى إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تمهيدا لإطلاقها وذلك لمواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال؛ مشيرا إلى استمرار الوزارة فى بناء منظومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى.

ولفت طلعت إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية المرقمنة على «منصة مصر الرقمية» التى تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.

أصدر طلعت قراراً باختصاصات نوابه، حيث يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك فى نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، والإشراف مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، وبما يحقق الاستدامة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعى.

وتتولى المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغنى أبو زيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التطوير المؤسسى من خلال وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة فى (قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية)، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ( دورات العمل التفصيلية، والأدلة الإجرائية، وبرامج تدريب وتأهيل العاملين) بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، للتطوير المؤسسى.

كما يتولى المهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التخطيط البحثى التكنولوجى من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمی قوی، ورسم المسارات البحثية فى مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموى ملموس، وتحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخلياً وخارجياً، ووضع خطة للتنسيق الدائم، وإعداد التقارير الدورية بذلك، وإعداد تقارير تستند إلى الدراسات البحثية الشاملة التى يتم إجراؤها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل دوری.

كما أصدر وزير الاتصالات قراراً بتعيين المهندس محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى لمدة عام.

ويتولى المهندس محمود بدوى مهام الإشراف على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة، وإعداد ومتابعة خطط العمل التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.

ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو 18 عاماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت، كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من 300 متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.