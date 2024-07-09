محافظ قنا يبحث تحديد الفرص الإستثمارية لمشروع المثلث الذهبي

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وهو ما ينعكس بالايجاب على الإقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بديوان عام المحافظة لتحديد الفرص الاستثمارية، و تنمية وتطوير المنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس عادل سعيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث استعرض رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي مخطط تطوير المنطقة، واستكمال الدراسات الخاصه بالمشروعات المشتركة، وتيسير عمل الهيئه، فضلا عن تفعيل دور اللجنه التنسيقية المشتركه للمثلث الذهبي .

مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادي كبيت للخبره في إعداد دراسة عن المناطق التي تستوفي الشروط لادراجها كمنطقة استثمارية، خاصة أن مشروع المثلث الذهبي يقع بين مدن القصير وسفاجا وقنا.

ومن جانبه شدد محافظ قنا، علي أهمية العمل بالنهج التشاركى مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية طموحه لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبى.

تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار بما يهيئ المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير تسهم في توفير فرص عمل حقيقة لأبناء جنوب الصعيد، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى.

يذكر أن مشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، فضلا عن أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة علي سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر.

الجامعة التكنولوجية والمثلث الذهبي:

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة التكنولوجية تتميز بأنها تقع على رأس مشروع "المثلث الذهبي" والذي يحوي العديد من الخامات والمعادن التي تتوزع على العديد من المحاجر والمناجم.

وأوضح أن من بين البرامج المقترحة ما يرتبط بمشروع المثلث الذهبي الذي يعد أحد اهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقه جنوب مصر والذي يسهم اجتماعيا في توفير فرص عمل للمواطنين.

وتابع أن من هذه البرامج أيضا ما يرتبط بصناعة الأسمنت والألومنيوم والسكر ومواد البناء والذي تمتلك فيها منطقه جنوب الصعيد بطبيعتها الجيولوجية كمية هائلة من خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء

وأضاف أن البرامج تضمنت أيضا ما يخدم صناعات السكر والصناعات التكاملية لما تحظي به المنطقة من مساحات شاسعة من زراعات قصب السكر والعديد من مصانع السكر.