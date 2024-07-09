الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 07:22 م 7/9/2024 7:22:57 PM

السودان الشقيق أحزننى ما يمر به من تداعيات الحرب التى تقضى على الأخضر واليابس والسودان صاحب الأراضى الشاسعة والمزارع الكبيرة لا تحتاج الا للتخطيط لتنتج كل المحاصيل من قمح وذرة وقطن وجميع الخضراوات تغطى استهلاك العالم العربى لو أحسن الاستخدام وبسبب الحرب والدمار توقف الإنتاج وأصبح الشعب السودانى فى أمس الحاجة إلى مساعدات عاجلة لذلك مبادرة معالى الرئيس عبدالفتاح السيسى للم الشمل والمصالحة من أجل هذا الشعب الذى يتعرض للإبادة بلا ذنب ارتكبه وأتمنى من الحكام العرب التكاتف لمد يد العون للسودان الشقيق لسرعة وقف الحرب الفورى ووقف إراقة الدماء وتضميد الجراح وبناء سودان جديد مبنى على المحبة والمودة بين أبنائه ليعود السودان سلة الوطن العربى من الثروة الزراعية ومن القمح والغلال بأنواعها ليعود الخير على أبناء هذا الشعب الشقيق ويختفى الدمار والتخريب ويبتعد أهل الفتن والخراب عن السودان بأيدٍ خفية لتخريب هذا البلد الهادئ.

