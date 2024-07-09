"البطل " تدشن "روك وايت" في هليوبوليس الجديدة باستثمارات 6 مليارات جنيه

بالشراكة مع الشركة القومية لإدارة الأصول والأستثمار

أعلنت شركة البطل للتطوير العقاري عن أول توسعاتها فى 2024 بإطلاق كومباوند روك وايت فى قلب مدينة هليوبوليس الجديدة باستثمارات 6 مليارات جنيه .

قال المهندس عماد دوس العضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري ، إن مشروع روك وايت يأتي ضمن الخطة التوسعية للشركة والتى تم الإعلان عنها فى وقت سابق وهو واحداً من ضمن 5 مشروعات كبري بشرق القاهرة تستعد الشركة لاطلاقها خلال عام 2024 وتتخطي استثماراتها 10 مليارات جنيه .

وأضاف أن شركة البطل للتطوير العقاري ستتولي كافة أعمال التطوير والانشاءات والتسويق الخاصة بمشروع روك وايت وهو مشروع يقام بالشراكة مع الشركة القومية لإدارة الأصول والأستثمار .

ويقام كومباوند روك وايت على مساحة 25.52 فدان بقلب مدينة هليوبوليس الجديدة وعلى بعد دقيقة من طريق السويس وعلى محور البارون مباشرة. ويتمتع المشروع بموقع قريب من مطار القاهرة الدولي وكذلك عدد من الخدمات الاستراتيجية الصحية والتعليمية والرياضية .

وتابع المهندس عماد دوس: "حرصت شركة البطل للتطوير العقاري ، على ألا تتخطى النسبة البنائية 10 % من اجمالي المساحة الكلية للأرض. وتبلغ اجمالي المساحة البنائية 116 الف متر فيما يتم تخصيص باقى المساحات للخدمات التجارية والمساحات الخضراء والحدائق واللاند سكيب ، إذ تتخطى مساحة اللاند سكيب والحدائق 30 الف متر مربع " .

وأشار الى ان كومباوند روك وايت يضم جزء سكني عبارة عن 30 عمارة بإجمالى 770 وحدة كاملة التشطيب والمساحات تتراوح بين 117 الى 236 متر وتم مراعاة التنوع فى المساحات لارضاء مختلف احتياجات واذواق العملاء .

وأضاف أن الجزء التجاري بكومباوند روك وايت يضم سوبر ماركت ،بنك ، صيدلية ، محلات متنوعة ، وسبورت يارد " تنس – كرة قدم " ، منطقة العاب اطفال .

وتستهدف شركة البطل للتطوير العقاري بدء التسليم بكومباوند روك وايت ديسمبر 2028 ، وسيتم طرح المشروع على 4 مراحل بيعية .

ومن جانبه قال شريف سامي ، رئيس مجلس ادارة الشركة القومية ﻹدارة اﻷصول واﻻستثمار ، أن شركة البطل للتطوير العقاري احد كبار المطورين بالقطاع العقاري والتعاون معها سيساهم في تقديم مشروع يحقق قيمة مضافة للسوق مشيرا الى ان مشروع روك وايت يقام على قطعة ارض مملوكة للشركة القومية ﻹدارة اﻷصول في موقع متميز بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة .

وأوضح ان "الشركة القومية لادارة الأصول والاستثمار" هي شركة مساهمة مصرية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، وتم تأسيس الشركة سنة 2008 وتوسعت فى مجال إدارة اﻷصول العقارية من خلال اﻻستثمار العقاري والتقييم والتسويق وتقديم خدمات متنوعة .

واضاف ان الشركة القومية قامت بالإعلان عن رغبتها في مشاركة احد المطورين المتميزين من ذوي الخبري وسابقة الاعمال، و تقدم الى الشركة عدد من عروض المشاركة وتم اختيار شركة البطل للتطوير العقاري استنادا الى خبراتها وتقديمها افضل عرض من العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية.

قال المهندس عماد دوس ان المبيعات المستهدفة لشركة البطل للتطوير العقاري من مشروعاتها خلال 2024 حوالي 4 مليارات جنيه ، وقد حققت الشركة مبيعات إجمالية فى 2023 تتخطى 3 مليارات جنيه .

ويمتلك مؤسسي شركة البطل للتطوير العقاري خبرات تزيد عن 40 عاماً و تم تأسيس شركة البطل للتطوير العقارى فى عام 2002 على يد المهندس عادل سمير دوس والمهندس عماد سمير دوس استكمالا لدور والدهم المهندس سمير دوس الذى بدأ كمقاول مستقل فى عام 1978، وقامت الشركة بإرساء رؤيتها وقيمها منذ البداية حتى تمكنت من أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة فى السوق العقارى المحلي والعالمي.

واستنادًا على تجربة البطل في السوق العقاري المصري، اتخذت الشركة خطوة كبيرة في قطاع التطوير العقاري الدولي عبر السوق الكندي، وأسست شركة "دوس هومز" كشركة تابعة و تمكنت من جذب العديد من الأسماء التجارية اللامعة في مختلف أنحاء أونتاريو، في مدن مثل تورنتو، وهاملتون، ونياجرا فولز، وبيمبروك، وهارو.

وسعت شركة البطل للتطوير العقاري لوضع مفهوم جديد للهندسة المعمارية في مصر مستفيدة من التنوع الثقافي الكندي وخبراتها بالقطاع العقاري، فكان هدف البطل للتطوير العقاري هو بناء مشروعات تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهنا جاء مفهوم ROCK لما تمتلكه الصخرة من قوة وصلابة وثبات واستمرارية، وهذا ما تسعى الشركة لتقديمه إلى عملائها، ومن هنا كانت بداية سلسلة مشروعات ROCK بشرق وغرب القاهرة بعام 2016.

ويبلغ عدد الأسر التى تقطن بمشروعات شركة البطل للتطوير العقاري نحو 500 أسرة ومن المستهدف الوصول بحجم الأسر الى 800 أسرة قريباً .

ومن ضمن المشروعات التى قامت شركة البطل للتطوير العقاري بتسليم وحدات بها كومباوند روك فيرا بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الامريكية وضم 272 وحدة سكنية وتجارية وتم بيع نحو 85 % من المشروع ، كذلك مشروع روك إيدن بحدائق أكتوبر وتميز بأول مول تجارى مفتوح فى حدائق اكتوبر وأول مبانى تجارية مستقلة فى المنطقة، وضم حوالى 1000 وحدة وبلغت مساحة اللاندسكيب بالمشروع 30 الف متر مربع والملاعب 10.5 الف متر مربع .

كذلك كومباوند روك فيل بمدينة العبور ويتميز المشروع بالطراز الآسيوي الفريد وتقتصر وحداته على الفيلات التي تم الانتهاء من بيعها بالكامل، كما يحتوى على مجمع تجارى ومنطقة ألعاب للأطفال وخدمات أمنية طوال الوقت.

كما تقوم شركة البطل للتطوير العقاري بتنفيذ مشروع روك كابيتال 1 أحدث وأكبر مجمع إداري متطور بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم تصميم وتنفيذ المشروع ليواكب أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا مما جعله مصدر جذب للعديد من المستثمرين ورواد الأعمال داخل وخارج مصر، ويعد أكبر مبنى ادارى فى الحى الحكومى بالعاصمة وتبلغ استثماراته 2 مليار جنيه وسيتم التسليم خلال 2024-2025.

و تنفذ شركة البطل للتطوير العقاري مشروع روك جولد مول أول مـــول يجمـــع بيـــن الذهـــب والجمــال فــي مــكان واحد و يتميـز بموقعـه فـي قلـب القاهـرة الجديـدة بالجولـدن سكوير، امتداد شارع بن زايد و علي بعد دقائق من الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة ، وهو مول من الطراز الفريد الذي يجمع بين فخامة التصميم وتنوع المساحات واختلاف الأنشطة و سيتم تسليمه بإنتهاء العام الحالي.