كيف تجاهل محمد رمضان أزمة "صفعة الشاب"

رد الفنان محمد رمضان على الفيديو المتداول بعد صفعة الشاب بالساحل الشمالي.

حيث نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يتجاهل فيه الواقعة.

محمد رمضان وجمهوره

الفيديو ظهر فيه محمد رمضان وسط احتفاء جمهوره، ومحاولة الجميع التقاط الصور معه أثناء تواجده بالساحل الشمالي.

وكان تصدر النجم محمد رمضان قوائم تريند مواقع التواصل، مع انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب، خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع.

حيث ظهر النجم محمد رمضان في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب.

وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها.

وكان طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة «بمزاجي» على كافة المنصات السمعية، ما عدا موقع «يوتيوب».

ونشر محمد رمضان، «ستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، قائلا إن الأغنية سيتم طرحها على «يوتيوب» أيضًا اليوم، ولكن في وقت متأخر.

محمد رمضان

تقول كلمات أغنية بمزاجي:

أولها بس بحبك

عقلك سابق سنك

لا ومفيش منك

حبيتها مش هتحبك

قبله زي اللي قبله

عدوا زي اللي عدوا

أحمد زي عبده

عبده قلبه وجعه

اللي بينا خوديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

أنا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

مين اللي كان بيطبطب

عبى قلبي ييجي ويرطب

تعلي لما أهبط

اخس هي تربرب

شياطين الإنس اتجمعوا

يشوفوكي جنبي يولعوا

مهما يحاولوا يوقعوا

حبيبي هفضل أدلعه

أيوة أنا ابن حلال

بقدر الجمال

ماليش في الشمال

حتى اسألي دلال

بعد بكرة أنا هاجي

أو بعد سنتين عادي

معاها أو معاكي

ما أنا أصلا بمزاجي

اللي بينا خوديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

أنا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان مؤخرا عن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان القادم ٢٠٢٥؛ حيث إن آخر موسم رمضاني شارك به، كان موسم ٢٠٢٣، بمسلسل "جعفر العمدة".

وكانت تصدرت أغنية "مفيش كدة" للنجم محمد رمضان، تريند يوتيوب رقم ٧ بعد طرحها على يوتيوب .

وظهر "رمضان" في كواليس تسجيل الأغنية بصحبة صناع العمل، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن كلمات وألحان أحمد الديزل.

محمد رمضان

وتقول بعض كلمات الأغنية: "نازل بليل أقضي سهرة موت.. اللوكيشن عـ الصحاب Go.. بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت.. قولتلها هو في جمال كدة.. ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة.. في حياتي أنا مشوفتش كدة.. بالجمال ده لا لا مفيش كدة.. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة".

وكان روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مفيش كدة"، استعدادًا لطرحها اليوم ضمن احتفالات عيد الأضحي 2024.

محمد رمضان فى الكواليس

أغنية محمد رمضان الجديدة

ونشر رمضان مقطع فيديو لـ الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وظهر وهو يكشف الغطاء عن سيارة رياضية تحمل لقب "نمبر وان".

وعلق محمد رمضان عبر حسابة الرسمي كاتباً .. مفيش كدة .. ليلة العيد.

محمد رمضان مباراة الأهلي والترجي التونسي

وكان قدم محمد رمضان مؤخرا فقرة غنائية ضمن فعاليات مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وظهر فيها بقميص يحمل صورة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

كما أعرب رمضان، عن سعادته الكبيرة بإحيائه حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم يوم 25 مايو الماضي على ملعب ستاد القاهرة بين فريقي الأهلي والترجي، والذي انتهى بفوز الأول بالبطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه بهدف نظيف.

محمد رمضان

ونشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من صور كواليس مشاركته في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق النجم محمد رمضان على الصور قائلًا: "تشرفت كأول فنان في التاريخ يحيي حفل نهائي أبطال إفريقيا.. شكرا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وشكرا للسيد باتريس موتسيبيه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتشرفت بمعرفت السيدة هيرو غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والسفير التونسي السيد محمد بن يوسف".