“أوراق شمعون” في ندوة “بين التاريخ والرواية”.. الجمعة

تحت عنوان “ بين التاريخ والرواية”، يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، ندوة مع الكاتب د. أسامة عبد الرءوف الشاذلي والناقدة د. سارة قويسي.

تتعرض الندوة لروايات كثيرة على رأسها “أوراق شمعون المصري” و"عهد دميانة" للدكتور أسامة الشاذلي.

تعود الرواية التاريخية مرة أخرى إلى تصدر المشهد الأدبي، بين مؤيد ومعارض لفن الرواية التاريخية وكافة المحطات التي مرت بها، فهناك من يرى أننا بحاجة إلى العودة للتاريخ والكتابة عنه ومن يعارض الأمر ويرى أننا بحاجة ماسة للكتابة عن الواقع الذي نعيش، والسؤال هنا هل الكتابة عن الواقع المعاصر يمكن تصنيفها "كتابة التاريخ"؟!

يذكر أن دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي طبيب وكاتب وروائي مصري من مواليد عام ١٩٧٤. حصل على درجة الدكتوراه في جراحة العظام من جامعة عين شمس عام ٢٠٠٧. كما حصل على زمالة علاج الكسور من ألمانيا عام ٢٠٠٥. يعمل حاليا أستاذ لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس. تولى منصب الأمين العام للزمالة الطبية المصرية وكذلك منصب مدير عام المعهد القومي للتدريب لمدة ثلاث سنوات، ويعد رائدا من رواد جراحات القدم والكاحل بمصر والوطن العربي. نشر له ثمانية عشر بحثا دوليا كما نشر له كتاب في الجراحة عن دار نشر ألمانية عام ٢٠١١ ويعمل مراجع لعدد من المجلات العلمية الدولية. له اهتمام كبير بالأدب والتاريخ ويقوم بجانب عمله الأكاديمي بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس، وأيضا بجامعة برشلونة. قام بكتابة القصة القصيرة والمقال في عدد من الصحف كما قام بإلقاء العديد من المحاضرات في مجال الأدب والتاريخ أيضا. صدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام ٢٠١٢.

حققت روايته الأولى (أوراق شمعون المصري) نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدرت قوائم الأكثر مبيعا على مدار عامين. كما اعتبرت أكثر كتاب عربي مقروء في عام ٢٠٢٢ طبقا لموقع goodreads. وتعتبر رواية عهد دميانة هي روايته الثانية.

والدكتورة سارة قويسي، هي باحثة أكاديمية متخصصة في الدراسات الثقافية وشؤون المرأة، حاصلة على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث قامت بكتابة المقالات والقصص بعدد من الصحف، كما قامت بإلقاء عدد من المحاضرات في مجال النقد والأدب، ومناقشة الأعمال الإبداعية لعدد كبير من الكتاب المعاصرين، وتدريب الكتاب على أنواع الكتابة الإبداعية.

صدر لها كتاب “صندوق مريمة” عام 2018، وتستعد الفترة القادمة لإصدار كتب جديدة.