الأربعاء 10 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"كل سنة مرة"|أحمد داوود يستعد لتقديم تجربة فنية جديدة بالأوف سيزون

أحمد داوود
أحمد داوود

يستعد النجم أحمد داوود لتقديم تجربة فنية جديدة، وينتمي إلي قائمة مسلسلات الأوف سيزون، وبالأخص موسم الشتاء المقبل بعنوان "كل سنة مرة"، وذلك بعدما حقق نجاحا مبهرا لمسلسل "زينهم" الذي عرض بموسم الأوف سيزون الماضي.

مسلسل كل سنة مرة

تفاصيل مسلسل كل سنة مرة

وأنطلق أحمد داوود بتصوير مشاهده الأولى خلال الفترة الماضية، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من إخراج يحيى إسماعيل في التعاون الثاني له بعد مسلسل "زينهم"، وتأليف عبدالرحمن جاويش.

مسلسل كل سنة مرة

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان أأحمد داوود كل من أحمد بدير، ثراء جبيل، فرح يوسف، محمد محمود، مراد مكرم، ويكثف المخرج يحيى إسماعيل تصوير مشاهد العمل لعرضه خلال موسم الشتاء المقبل.

 

فيلم "الهوى سلطان" 

من ناحية أخري، ينتظر أحمد داوود عرض فيلمه الجديد الذي يخوض بطولته مع الفنانة منة شلبي، وهو فيلم بعنوان "الهوى سلطان"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ليكون واحدًا من أبرز أفلام موسم الصيف لهذا العام الحالي 2024، ويضم فيلم الهوى سلطان نخبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان أحمد داود، أحمد خالد صالح، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وآخرون من النجوم المميزين، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحمد داوود

وكان حقق أحمد داوود نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمسلسل "زينهم"، والذي قدم من خلاله شخصية دكتور زينهم وهو طبيب شرعي يعمل في مشرحة، ومن ثم يبدأ يواجه الكثير من المواقف المُريبة داخل المشرحة، ويعمل على كشف الألغاز، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل زينهم

والمسلسل من بطولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، وأيضًا العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

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الجريدة الورقية