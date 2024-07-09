رئيس الوزراء يعلن تسديد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية سددت 25 بالمائة من مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

نوه إلى أن الدولة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الخارجي والمحلي، قائلًا إن الدين الخارجي انخفض لأرقام كبيرة، وفي الشهور المقبلة سيلاحظ المواطنون انخفاض حاد بفضل الاستثمارات.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أكد أن الغالبية العظمى من الديون صرفت في الاحتياجات الأساسية للدولة سواء لشراء القمح أو الوقود والمحروقات أو تنفيذ مشروعات أساسية كانت الدولة في حاجة ماسة لها.

ولفت إلى أن الدولة تحملت خلال سنة ونصف تكاليف الخدمات الأساسية دون زيادة وتحملت الدعم، مردفًا: “طب هو الحكومة كانت بتدبر الأرقام دي كنا نقترض، فنحن في مرحلة بناء للدولة وتحتاج عملًا متواصلًا حتى تكون على مستوى المواطن المصري”.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع أول مجموعتين وزاريتين وهما "المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية" و"المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية"، مؤكدًا أنه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.

وأشار مدبولي إلى أهمية الملفين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الست الماضية في تحديث المناهج التعليمية.

وأوضح أن الجهد الذي بذله الدكتور طارق شوقي في هذا الإطار لم يضعف، بل استمرت الحكومة على نفس النهج، مؤكدًا أن تحديث المناهج يجب أن يستمر وأن يتم تنفيذه بطريقة فعالة.

وأكد مدبولي على ضرورة وضع الآليات الفعالة لتنفيذ تحديث المناهج على الأرض بشكل سليم، مشددًا على أنهم سيستمرون في المسار نفسه ولكن قد يتغير التكتيك الخاص بتنفيذه.

وأشار إلى أنهم سيواجهون عراقيل على الأرض وسيعملون على تطوير وتسريع الخطى في التنفيذ لتحقيق الأهداف المرسومة.