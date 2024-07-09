حقوق المنصورة تنظم مسابقة قضاة المستقبل بالجامعات المصرية

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة مسابقة قضاة المستقبل على مستوى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بكافة الجامعات المصرية خلال الفترة من 7 حتى 10 يوليو.

وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتورمحمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتوروليد الشناوي عميد الكلية، وتنظيم الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتور منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني بالكلية، الدكتورة أماني الحديدي، والدكتورة منى الشيمي، والدكتور عبد الله الصعيدي، والدكتورة أمنية ستين.



تهدف المسابقة الى تعزيز العمل الجماعى من خلال مشاركة اللاب في فرق قانونية لتنمية مهاراتهم لحل النزاعات وسرعة اتخاذ القرارات المشاركة.



التدريب على الأعمال القضائية والحجج القانونية من خلال تعزيز مهارات صياغة الدعاوى ذات الصلة تكامل المعرفة القانونية من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملى مما يعزز استيعاب وإدراك الطلاب للمفاهيم القانونية، تنمية القدرات البحثية لدى الطلاب، ثقة الطلاب في قدراتهم القانونية وتحفيز الاستقلالية في تحليل الحالات واتخاذ القرارات، تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب، تعزيز الوعي بالمسئولية الأخلاقية في المجال المهنى.



وقد شارك بالمسابقة في الجولة الأولى 19 فريق من مختلف الجامعات المصرية، وقدموا دعاوى قضائية متنوعة شارك في تقيمها نخبة متميزة من أساتذة القانون، ورجال القضاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والمحامين.



وقد تأهل للمرحلة النهائية 7 فرق يمثلون جامعات المنصورة والقاهرة وعين شمس ودمياط وجنوب الوادي والمنصورة الجديدة.