مهلة أسبوعين لمراجعة كافة الاشغالات بشوارع وميادين جمصة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعلي مدار 8 ساعات بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصوره وقرية الخيارية بمركز المنصوره ومدينة جمصه ومدينة بلقاس يرافقه مدير عام المتابعة بالمحافظة حيث استهدفت جولة "اللواءمرزوق" تفقد عدد من المخابز والأسواق بالمناطق التي شملتها الجولة وذلك للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .



وقد قرر اللواء"مرزوق" تحرير محاضر مخالفات نقص وزن برغيف الخبز في عدد 3 مخابز بمدينة المنصورةحيث شملت جولة المحافظ المخابز بمنطقة الأمن المركزي وحي الأشجار وشارع الترعة وشارع قناة السويس ومنطقة البحر الصغير خلف الجوزات ومخابز بقرية الخيارية.

وشدد "اللواء مرزوق" علي أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لانتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا علي راحة المواطنين.



وفي اطار الجولة المفاجئة تفقد "المحافظ" شوارع وشاطئ جمصه وشدد علي رفع تراكمات القمامة من الشوارع وسرعة صيانة الشوارع والطرق الداخلية المتهالكة داخل المدينة ووجه بانشاء ممر علي الشاطئ لكبار السن ودراسة انشاء مخبزين جديدين أحدهما بمدينة 15 مايو والآخر بمدينة الشيخ زايد وعم المنطقتين مؤقتا بالخبز من خلال حصص خبز من مخابز القري المجاورة لحين انشاء المخابز.

وشدد المحافظ علي سرعة اعداد مقايسة لتوصيل خطوط الصرف الصحي الجديدة لمنطقة 15 مايو، وفي المركز التكنولوجي شدد علي عدم تعامل المواطنين مع الادارات المختلفة بمجلس المدينة الا من خلال المركز التكنولوجي، ووجه "اللواء مرزوق" بسرعة شن حملة من مباحث التموين لمراقبة الأسواق لتوافر السلع بالأسعار المناسبة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.



وفي ذات السياق قرر "اللواء مرزوق" اعطاء مهله أسبوعين للواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه لمراجعة كافة الاشغالات بالشوارع والميادين بأنحاء المدينة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع سير الموتوسيكلات بالشاطئ ومنع مرور الحيوانات بشوارع المدينة حرصا علي حياة المواطنين وكذا للانتهاء من رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة عملا علي راحة المصطافين.



وفي ذات السياق وجه" المحافظ" لوكيل وزارة التموين بسرعة فتح منفذ للحوم بمدخل مدينة بلقاس لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وشدد علي وضع قوائم الأسعار علي السلع بالاسواق ومنافذ البيع للمواطنين .



كما وجه اللواء"مرزوق"بسرعة حل مشكلات ضعف المياة بعدد من قري بلقاس استجابة لمطالب المواطنين وكما وجه بسرعة صيانة طريق بلقاس المعصرة عملا علي سلامة المواطنين، كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة المواطنين الذين تم صرف معاش تكافل وكرامة لهم بمدينة بلقاس والتأكد من أنه تم الصرف لجميع المستحقين.



هذا وكان محافظ الدقهلية قد تفقد عددا من الشوارع و المناطق بمدينة المنصورة للتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بها لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.