رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يتفقد العديد من المشروعات الجارية

تفقد المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة نسبة الأعمال في تنفيذ مشروع عدد 1008 وحدة سكنية نموذج (3غرف + صالة) بمساحة 90 م2 للوحدة ومشروع عدد 180 وحدة سكنية نموذج ( 2 غرفة + صالة ) بمساحة 75 م2 للوحدة بمنطقه الإسكان الإجتماعي بالمجاوره ٣٦ بالتوسعات الجنوبية.



وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة على ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة والمستمرة على مدار اليوم لكل مراحل تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والإلتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ بأعلى جودة وعدم التهاون مع المقاولين المقصرين والمتقاعسين وحسن اختيار المقاولين الجادين فى تنفيذ المشروعات مستقبلاً وطبقا لتوجيهات القياده السياسية على سرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر وتحقق له جودة الحياة وفي مقدمتها الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى ومتوسطي الدخل .



وتفقد أيضا المهندس شريف عبد البديع بعض مشروعات المرافق ومنها مشروعات الطرق ( الطبقة الرابطة الاسفلتية) للحارة الشرقية للطريق الواصل من شمال جامعة سوهاج إلى منطقه 214 فدان بطول 2 كم حيث تشتمل المنطقة على عدد ٣ مناطق ( الشمالية والجنوبية والوسطى) بإجمالي عدد 557 قطعة وتم التشديد على الشركه المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال تمهيدا للبدء في أعمال التنمية والتجميل والتشجير .



كما تفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة محطة التغذية العاجلة للمياه تمهيدا لتعزيز وزيادة كميات المياه اللازمة لأعمال الزراعة ورى المسطحات الخضراء .