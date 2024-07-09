محافظ أسوان يتفقد الأعمال بمشروع تغطية مصرف السيل

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

وأثناء تفقده للمشروع برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة إستمع المحافظ لشرح عن تفاصيل المشروع والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 40 % من المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى.

حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له، مع إعداد دراسة متكاملة لإستغلال المناطق الناتجه عن أعمال التغطية سواء بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين، مع إقامة بعض السويقات والحدائق والمسطحات الخضراء، وزيادة التشجير، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات لخلق متنفس ترفيهى لهم ، وإحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة.

كما تفقد محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حى شرق وغرب، والتى شملت السماد وكلية التربية والنفق والحدادين والشارع الجديد، وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين.

موجهاً المسئولين لدراستها ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .