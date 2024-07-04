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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

ميدو: “المنتخب الأولمبي لا صاحب له”

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، رفض الأندية المصرية ترك لاعبيها لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "المنتخب الأولمبي لا صاحب له".

وتابع: "منتخب مصر "بيشحت" لاعيبته من الأندية، وعلى الأندية أن تكون أكثر مرونة في فكرة دعم منتخبها".

وأردف: "على الأندية أن تكون منفتحة بترك لاعبيها لمنتخب مصر".

وأتم ميدو: "تمديد وقت إرسال قائمة المنتخب الأولمبي حتى الساعة 1 صباحا بعد طلب مسئولي المنتخب".

وأضاف: "هناك اتجاه لتأجيل بطولة الدوري لإقناع الأندية بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب الأولمبي".

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