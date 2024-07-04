ميدو: “المنتخب الأولمبي لا صاحب له”

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، رفض الأندية المصرية ترك لاعبيها لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "المنتخب الأولمبي لا صاحب له".

وتابع: "منتخب مصر "بيشحت" لاعيبته من الأندية، وعلى الأندية أن تكون أكثر مرونة في فكرة دعم منتخبها".

وأردف: "على الأندية أن تكون منفتحة بترك لاعبيها لمنتخب مصر".

وأتم ميدو: "تمديد وقت إرسال قائمة المنتخب الأولمبي حتى الساعة 1 صباحا بعد طلب مسئولي المنتخب".

وأضاف: "هناك اتجاه لتأجيل بطولة الدوري لإقناع الأندية بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب الأولمبي".