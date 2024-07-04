حبس المتهمين بتمزيق جسد شاب بالأسلحة في السلام

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شخصين من المتهمين بالاعتداء على شاب بالسلام باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

‎وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهمين أقدموا على تمزيق جسد ووجه شاب بالأسلحة النارية والبيضاء، وسط الشارع بمدينة السلام بسبب خلافات لهم مع شقيق المجني عليه.

‎وقالت أحدى أقارب المجني عليه فى تصريحات صحفية، إن المتهمين وعددهم 7 انتظروا لحظة مرور الضحية من الشارع، وهجموا عليه وهددوه بسلاح ناري مسدس، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، وتسببوا له في جرح قطعي بالوجه، وعدة إصابات متفرقة بالجسد، ولاذوا بالفرار مستخدمين سيارة ملاكي ملك أحدهم.

وأضافت أن المتهمين تربطهم خلافات بشقيق المجني عليه، بسبب انفصاله عن زوجته وهي من عائلتهم، فقرروا الانتقام من شقيقه وإحداث تلك الإصابات.



‎وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة السلام ثان، من التوصل إلى هوية المتهمين وتحديد موقع وجودهم، وألقت القبض عليهم، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة، والسيارة والدراجة النارية.