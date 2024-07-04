مؤلف «الفيل الأزرق» يفتح الدفاتر المغلقة وعلاقته بـ"عنبر 8"في مستشفى الأمراض العقلية

كشف المؤلف أحمد مراد، عن كواليس تجهيزات فيلم الفيل الأزرق، التي انطلقت منذ بدايتها بأكتشاف عالم مختلف بعيد عن الأنظار وهو الذهاب إلى مستشفى الأمراض العقلية، التي تمتلك هيبة كبيرة، وخوف من قبل شريحة جماهيرية حول عالم هذا المستشفى وما يحويه من حالات مرضية، مشيراً إلى أن الخرافات تسيطر على قطاع كبير أكثر من الطب، كما فتح الدفاتر المغلقة حول سر قسم عنبر 8 وما به من إثارة وغموض.

فيلم الفيل الأزرق

أكد أحمد مراد، خلال تصريحاته، بأنه قرر الدخول لمستشفى الامراض العقلية، وتفقد كل أقسامه من خلال صديق مقرب له، مذكور اسمه في الرواية، حتى وصل إلى قسم عنبر 8، وبدأ الشغف يزداد داخله بحثا عن الفيل الأزرق، كما أنه أيقن من خلال جولته في المستشفى، أن المرض العقلي أكبر مما هو متعارف عليه، خاصة بعد إصابة أحد أصدقائه المقربين بمرض عقلي من أعراضه الهلاوس العقلية والسمعية البصرية، وتوفي بعد ذلك منتحرا، وكان يدعى "شريف"، وهو ما جسده الفنان خالد الصاوي خلال الأحداث، وأطلق عليه نفس الاسم.

فيلم الفيل الأزرق

فيلم الفيل الأزرق 3

يذكر أن الكاتب أحمد مراد أنهى كتابة السيناريو الأخير من فيلم الفيل الأزرق 3، المقرر انطلاق تصويره في الفترة القليلة المقبلة، ويعرض في موسم أفلام صيف 2025؛ إذ يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر في تصويره.

فيلم الفيل الأزرق

من ناحية أخري، يستعد النجم كريم عبدالعزيز في تجهيزات تصوير فيلم الفيل الأزرق 3، بعد نجاح الجزء الأول والثاني، والذي نال إعجاب الملايين بأحداثه التشويقية المليئة بالإثارة والرعب، ويجسد خلاله شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية نارية للجزء الثالث مع مغامره جديده يقودها الدكتور يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنه في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق



أبطال فيلم الفيل الأزرق

وشارك فى بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 عدد كبير من الفنانين، من بينهم كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وهند صبري، وإياد نصار، وتارا عماد، وآخرين، والفيلم من إخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية «الفيل الأزرق» للكاتب أحمد مراد.

قصة فيلم الفيل الأزرق

وبدأت أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد نحو 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، بعدما تزوج الدكتور يحيي من لبنى، ويتم استدعائه لعنبر "8 غرب حريم"، ويستعين خلالها بحبوب الفيل الأزرق من أجل السيطرة على ما يحدث أمامه.