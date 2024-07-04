دويدار: اتحاد الكرة "ملوش كلمة" على الأندية وليس هناك كوادر إدارية بالكرة المصرية

انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق الطريقة التي تدار بها كرة القدم المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "ليس هناك أي كوادر إدارية في الكرة المصرية بالوقت الحالي".

وأكمل: "لا أحد يدير المنظومة الرياضية في مصر، وهذا سبب ما وصلنا إليه"، وأردف: "اتحاد الكرة ليس له كلام على الأندية، وهذا الموسم هو الأسوأ في الكرة المصرية".

وأتم: "موسم دوري 2023-2024، هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية بلا منازع".