عاجل
إسرائيل تستعد اليوم لجهنم تعدها حزب الله للانتقام
الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

إجمالي إيرادات فيلم Bad Boys بالسينمات المصرية

فيلم Bad Boys
فيلم Bad Boys

حقق فيلم Bad Boys: Ride Or Die إيرادات بلغت 16,779,967 جنيه منذ طرحه عرض، ووصلت مدته إلى ساعة و55 دقيقة، ومن إنتاج شركة سونى، وتستمر الإيرادات في التزايد.

إيرادات فيلم Bad Boys

وانقسمت إيرادات فيلم Bad Boys: Ride Or Die بين 116 مليونا و358 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و102 مليون و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

فيلم Bad Boys

أبطال فيلم Bad Boys

فيلم Bad Boys: Ride Or Die يقوم ببطولته كل من سميث ومارتن لورانس، ويمثل عودة سميث الثانية إلى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا.

تفاصيل فيلم Bad Boys

تم إصدار الفيلم الأول في سلسلة Bad Boys في عام 1995، وظهر فيه لورانس وسميث في دور محققي المخدرات في ميامي، مايك لوري وماركوس بورنيت. حقق الفيلم الأول أكثر من 141 مليون دولار في شباك التذاكر مقابل ميزانية قدرها 19-23 مليون دولار، لكنه تلقى آراء متباينة من النقاد.

فيلم Bad Boys

أصبح Bad Boys II هو الجزء الثاني لسلسلة وطرح في عام 2003، وكان عاشر أعلى فيلم من حيث الإيرادات في ذلك العام، حيث تجاوز 273 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما تم إطلاق الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys بنجاح، حيث حقق 246 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ومع ذلك، تم قطع عرضه فجأة عندما تم إغلاق المسارح بسبب فيروس كورونا في 2020.
 

txt

Kingdom of the Planet of the Apes يحقق أرقام خيالية بالسينمات المصرية

مواد متعلقة

Kingdom of the Planet of the Apes يحقق أرقام خيالية بالسينمات المصرية

«بعد تدهور حالته الصحية».. أول تعليق من الفنان توفيق عبد الحميد

رنا سماحة تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "عاملة عبيطة"

نانسي عجرم تشوق الملايين بأغنية "من نظرة"| تعرف على موعد طرحها

كيت وينسلت تفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» بمهرجان ميونيخ السينمائي

ألبوم "ثم أنا"| أصالة تروج لأحدث أعمالها الغنائية

ركين سعد تنطلق في تصوير فيلمها الجديد "بومة"

لطيفة تتصدر التريند بأغنية "الورق"
الجريدة الورقية