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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

مشاهد لحظة تنفيذ الفلسطيني جود ربعي عملية الطعن في الكرمئيل .. فيديو

الشاب الفلسطيني منفذ
الشاب الفلسطيني منفذ الطعن جود ربعي

نفذ الشاب الفلسطيني، جود ربعي، عملية طعن داخل مركز تجاري في منطقة الكرمئيل بواسطة سكين، وقتل رقيب إسرائيلي وأصاب زميله بجرح خطير.

 

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واستشهد المنفذ بعدما أصابه الرقيب بعدة طلقات قبل أن يقع قتيل، وظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصة أكس، مشاهد لحظة تنفيذ العملية عندما انقض الشاب الفلسطيني بقوة على الجنديين قبل أن يستشهد.

 

 

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة زميله بجروح خطيرة في عملية الطعن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب الكسندر ياكيمينسكي 19 عاما، من نهاريا في عملية الطعن، اليوم الأربعاء، في المجمع التجاري في مدينة كرمئيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن القتيل، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 71 في اللواء 188، وأصيب زميله في الكتيبة الذي كان يسير الى جانبه بجروح خطيرة نتيجة طعنه من قبل المهاجم جواد ربيع (20 عاما) وهو مواطن عربي من بلدة نحف القريبة من كرمئيل.

 

حركة حماس تصدر بيانا بشأن عملية الطعن في مستوطنة كرمئيل

قالت حركة حماس، إن عملية الطعن في الجليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والمقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحماية حقوقه .

وأعلنت حماس في بيانه عبر حسابها: أن عملية الطعن الفدائية التي نفذها أحد أبطال شعبنا من الداخل المحتل ضد جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة "كرمئيل" في الجليل شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم؛ هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والعدوان الدموي على شعبنا في غزة والضفة.


 

الشاب الفلسطيني منفذ الطعن جود ربعي 

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