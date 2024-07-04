وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد ملعب مركز شباب بلتان بعد التطوير ورفع الكفاءة

مبادرة "مراكزنا بنكمل بعض"

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ملعب مركز شباب بلتان بإدارة شباب طوخ ، بعد تغيير النجيل الصناعي للملعب الخماسي.

مبادرة بنكمل بعض

فى اطار إستمرار مبادرة بنكمل بعض، والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، للعام الثالث ع التوالى ، بحضور علاء الجزار مدير ادارة شباب طوخ ، اسامة صبيح رئيس مجلس ادارة المركز.

تهدف المبادرة لتعاون وتكاتف مراكز الشباب، فى رفع كفاءة المراكز التى لا يتوافر بها موارد مالية من خلال نقل الادوات الزائدة او غير المستخدمة، والتبرع بالنجيل المتواجد في بعض المراكز والفائض عن الاستخدام نتيجة عمليات الاحلال والتجديد ويتميز بحاله متوسطه تصلح للاستخدام بدلا من تكهينه، حيث يتم ذلك من خلال اتخاذ كافه الاجراءات الاداريه والمخزنيه الواجبات الاتباع في هذا الشان.

وأشار الدكتور محمود الصبروط، إلي أن المبادره تم تنفيذها في 12 مركز شباب خلال الفتره السابقة، ويستمر تنفيذ المبادره نظرا للنجاح الذي حققته في رفع العبء من على كاهل الدوله في تطوير المراكز التي لا يوجد بها موارد.

وتمكنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، عن طريق المبادره من احياء العديد من مراكز الشباب التي لا يتوفر بها مساحات كافيه لانشاء ملاعب خماسيه أو موارد مالية لرفع كفاءة الملاعب أو شراء ادوات الأنشطة، ونقل النجيل الصناعي وتغطية المساحات المتوفره فيصبح لدى المراكز مساحه يمكن من خلالها ممارسه الانشطه، وفتح اكاديميات للكاراتيه والجمباز وغيرها من الانشطه التي لا تحتاج لمساحات كبيرة.

يذكر أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زياده الموارد المالية في تلك المراكز وفتح فرص عمل ، وزياده عدد الاعضاء والمترددين على تلك المراكز، وتاتي تلك الانشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزاره الشباب بالقليوبية.