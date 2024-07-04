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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الغندور: أزمة التحكيم بدأت باستقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام

جمال الغندور
جمال الغندور

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن التحكيم المصري أضعف عناصر اللعبة في منظومة الكرة المصرية ولا يوجد من يدافع عنها أمام الرأي العام.

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وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أزمة التحكيم بدأت باستقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام والتحكيم المصري أضعف عناصر اللعبة".

وتابع:" فكرة التعاقد مع خبير أجنبي لا معني لها ولابد من الاعتماد على الحكام المصريين في إدارة لجنة التحكيم ".

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