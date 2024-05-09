جمال الغندور: عدم احتساب ضربة جزاء لزيزو فى لقاء القمه صحيح

كشف الحكم الدولي جمال الغندور عن صحة قرار عدم احتساب ركلة جزاء في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت على استاد الدوري المصري.

وقال جمال الغندور في تصريحات لبرنامج الشمس: أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح زيزو وخطأ من رامي ربيعة قرار صحيح، معلقا مفهياش شئ.

وعن رأيه في هدف الزمالك في الأهلي، أكد جمال الغندور على أن هدف الزمالك الثاني صحيح ولا يوجد أي مخالفة تستدعي إلغاءه.

وأضاف أن التحكيم المصري أدي مباراة بشكل يليق بمباراة القمة، مؤكدا أن الأخطاء واردة في عالم كرة القدم.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل في المباراة التي أقيمت بالدوري المصري