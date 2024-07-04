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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مركز طب اسرة حي السلام

دكتور محمد سامى رئيس
دكتور محمد سامى رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

قام الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بالمرور على مركز طب اسرة حي السلام  فى جولة مسائية مفاجأة،  لمتابعة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية و تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين. 

جاءت الزيارة فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حيث قام الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، بجولة المرور المسائية على منشآت الفرع .

 هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

خلال الزيارة تفقد عيادات طب الأسرة، والإسعافات الأولية،العيادات التخصصية بالمركز من عيادات الأسنان، والأطفال، ومتابعة الحمل، وصحة الطفل، والمعمل والأشعة،والصيدلية، فضلًا عن مراجعة غرف الملفات والتسجيل الإلكتروني والمبادرات. 

وعقد  استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمات والرعاية الصحية، ومدى جودتها، والخدمات  التثقيفية والتوعوية، الفحوصات الطبية الشاملة، والمتابعة الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والتأكيد على تقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة، وملائمة لأحدث المعايير العالمية.

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