حزب الله ينفذ 10 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال

نفذ حزب الله عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأربعاء، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وفي السطور التالية ملخص عمليات حزب الله:

-القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:10 استهداف ‌‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:10 استهداف موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور.

5- استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ ‏فلق، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور.

6- الساعة 18:37 استهداف مقر الكتيبة التابعة لسلاح ‏البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية ‏وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:43 استهداف ثكنة زرعيت بصواريخ ‏بركان، وذلك في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور.

4- الساعة 19:00 استهداف التجهيزات الفنية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.