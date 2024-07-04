القيادات الشبابية النسائية تفوز بكرسى نائب محافظ الاسكندرية

للمرة الثانية على التوالى

للمرة الثانية على التوالى تفوز القيادات النسائية الشبابية بتولى المناصب نائب محافظ الاسكندرية، ودلك من منطلق استكمال مسار بناء الإنسان المصري الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بأنّ الشباب هم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.

لتشميل مزيد من القيادات الشبابية والنسائية، الذين يملكون رؤى مختلفة وجديدة، من أجل بحث وحل الملفات على طاولة المحليات والمحافظات.

كانت قد أدت المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نائبًا لمحافظ الإسكندرية، خلفا للدكتورة جاكلين عازر التي أصبحت محافظاً للبحيرة، بدلاً من نهال بلبع.

وجاءت المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، ضمن حركة نواب المحافظين التي تم إعلانها اليوم الأربعاء، وأدت اليمين الدستورى نائباً لمحافظ الإسكندرية.

المهندسة أميرة صلاح

الجدير بالدكر ان المهندسة أميرة صلاح من مواليد محافظة الإسماعيلية، ولها الكثير من الانجازات في مجال الري، ولها الكثير من الإنجازات في هذا المجال، وتعد من القيادات الشبابية، في البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر القيادية، وهي من مواليد الإسماعيلية.

وتتمتع صلاح بخبرة في المجال الهندسي، بجانب مشاركتها في عدد من مشروعات الإسكندرية خلال الآونة الماضية، أبرزها مشروع فصل مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذ على أرض عروس البحر.

كان تم تعيين صلاح، بمنصب نائبة محافظ الإسكندرية الجديد، بعد تقلدها منصب معاون محافظ الإسكندرية السابق للشؤون الهندسية والفنية.

الفريق أحمد خالد حسن

وفي ذات السياق، أدى الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية الجديد، اليمين الدستورية لتولي مهامه كمحافظ لعروس البحر خلفا للواء محمد الشريف.

يعمل حسن كقائد عسكري مصري من مواليد 1 يناير 1958، وشغل منصب قائد مركز قيادة الدولة الاستراتيجي، وشغل سابقا منصب قائد القوات البحرية المصرية. وُلد الفريق أحمد خالد حسن في الأول من يناير 1958، وتخرج في الكلية البحرية عام 1978، وتم تعيينه بالقوات البحرية برتبة الملازم بحري في 16-6 من نفس العام، وحصل على بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978، وفرقة الغطس الأولية عام 1981، ودورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982.

وأمضى حسن امتحان شهادة ربان أعالي البحار دورة فبراير 1985، وحصل على فرقة شئون إدارية حتمية عام 1986، والفرقة الراقية تنفيذيين عام 1991، ودورة أركان حرب تخصص بحري عام 1993.

تدرج حسن منذ تخرجه من الكلية البحرية في عدد من المناصب العسكرية من أبرزها قائداً للقوات البحرية اعتبارا من في عام 2016، ورُقي إلى رتبة الفريق في 27 أبريل 2017، ثم في عام 2021 عين قائدًا للقيادة الاستراتيجية ومشرفًا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.