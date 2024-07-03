أنهى شخص حياته شنقا داخل منزله بمنطقة المعصرة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى لإجراء الصفة التشريحية.

شخص ينهي حياته شنقا داخل منزله بالمعصرة

وكان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا يفيد بمصرع شخص شنقا داخل منزله بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شخص شنقا داخل منزله بمنطقة المعصرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء الصفة التشريحية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة اخرى أمرت النيابة العامة في الجيزة باستدعاء زوج سيدة قفزت محتضنة ابنها من الطابق الأول بأحد العقارات في منطقة بولاق الدكرور، لسماع أقواله.

واستعلمت النيابة في الجيزة عن الحالة الصحية الخاصة بـ سيدة بولاق الدكرور وابنها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفاد التحقيقات أن السيدة نشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها بالقفز من الطابق الأول بصحبة ابنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من إحدى المستشفيات العام باستقبال سيدة في العقد الثالث من العمر وبصحبتها ابنها 6 أشهر مصابين بإصابات متفرقة بادعاء سقوط من أعلى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتبين إصابة سيدة بالغة من العمر 25 عاما بكدمات وسحجات متفرقة وإصابة ابنها 6 أشهر بفقدان للوعي، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.