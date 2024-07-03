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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الكرملين: الرئيس التركي لا يمكنه القيام بدور الوسيط في الصراع مع أوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لا يمكنه القيام بدور الوسيط في الصراع الروسي الأوكراني، وفق ما ذكرت وكالة «تاس» للأنباء.

 

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وأضاف رداً على سؤال في مقابلة مع تلفزيون روسي عما إذا كان بإمكان إردوغان الاضطلاع بهذا الدور بالقول: «لا، هذا غير ممكن».

 

ذكر التلفزيون الرسمي الروسي، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع نظيره التركي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة عاصمة كازاخستان.

 

وقال بيسكوف إن بوتين وإردوغان سيناقشان القضايا السورية في اجتماع بآستانة، عاصمة كازاخستان.

 

بوتين يبحث مع أردوغان بأستانا الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الكازاخستانية أستانا على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث بدأ الرئيسان محادثات ثنائية تتناول أبرز القضايا المهمة والحساسة للبلدين، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين).


وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أنه من المتوقع أن تركز محادثات بوتين وأردوغان على مجموعة من أهم القضايا الملحة بين البلدين، كما سيبحث الرئيسان مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
ومن المقرر أيضا أن يبحث بوتين وأردوغان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.


 

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